Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına Kozaklar ve Akçaköy Mahallesinde devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesinde 30 kişilik genç grup MHP’ye katıldı. Rozet takma törenine MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Manisa milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık, MHP İl Başkan Yardımcıları Ali Dağlıoğlu ve Mehmet Baskak, MHP Yunusemre ilçe Başkan Yardımcıları Hayri Altındağ, Ramazan Karakoç, Kadir Ertam, Mustafa Zeybek , Kaçep Başkanı Neşe Meteler Töz ve üyeleri katıldı.

Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar yaptığı açıklamada ilk oy kullanacak gençlerin oylarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kutlar ” Teşkilatımıza üye kazandırmaya devam ediyoruz. ‘İlk üyelik ilk oy MHP’ye’ sloganı ile başlattığımız çalışmalarımızda bugün Akçaköy mahallesinde 18 yaşını doldurmuş 30 gencimizi partimize üye yaptık. Gençlerimizin İlk üyelikleri MHP’ye ilk oyları da MHP’ye olacak . Yunusemre teşkilatı olarak 14 mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekili seçiminde MHP’ çalışmaya devam ediyoruz. MHP Yunusemre de birinci parti olacak . Yunusemre’yi karış karış gezip cumhur ittifakını gönüllere nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Bu süreçte gidilmedik yer,çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Düsturumuz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için siyaset yapmaktır” dedi.

MHP Manisa milletvekili adayı Şehnaz Güvendik Arık ise gençlere her zaman güvendiğini gençlerin oyuna talip olduğunu söyledi. Arık “Bugün burada 30 gencimize rozet taktık. Gençlerimiz ilk oyunu kullanacakları için çok heyecanlı. 18 yaşını doldurmuş tüm gençlerin oylarına talibim. Gençlerimizin bir ablaları olarak Allah’ın izniyle Ankara’da mecliste sesi olmaya söz veriyorum. Yeni yüz yılda güçlü devleti liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyin dediği gibi hep birlikte kuracağız . Siz değerli gençlerimizin ve ailelerinin oylarına ilk başta cumhur ittifakında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekili seçiminde şahsıma ve MHP’ye oylarınızı bekliyorum”dedi.