Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya müsabakasında Danimarkalı Oliver Marco Krueger’i 8-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir madalya da Yunus Emre Başar’dan geldi. Şampiyonaya eleme turundan başlayan Yunus Emre Başar, Alman Samuel Bellscheidt’i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile karşılaşan milli sporcu minderden 6-1’lik üstünlükle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Yunus Emre Başar, Ermeni rakibi Malkhas Amoyan’a 6-1 mağlup olarak bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya müsabakasında da Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger’i 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.