Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Ateş’in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 6 paravan şirket kurularak vakfın paralarının buralara aktarıldığı, yapılan yolsuzluğun boyutunun ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Eski başkan Şeref Ateş’in evde bulunamaması üzerine diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka hesabı, 20 kripto hesap ve 3 kiralık kasaya el konuldu.

Kaynak: İHA