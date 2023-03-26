İnegöl Belediyesi Nikah memuru, İnegöl’ün sevilen siması Yunus Şentürk'ün ablası Hacer Bayrak (64) teravih namazını kılmak için gittiği Hacı Yusuf Şahin Camii'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Teravih namazını kılmak için Hacı Yusuf Şahin camisine giden Hacer Bayrak (64) namaz kıldığı sırada rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayrak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Bayrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.