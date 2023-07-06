Arnavutköy’de seyir halinde olan Yunus polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halinde olan bir araca çarptı. Kazada polis memurlarından biri yaralandı. Yaralı memura ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, motosiklet ile seyir halinde olan yunus polis timi motosiklet sürücüsü olan memurun direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine kazaya karıştı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında park halinde olan bir araca çarparak durabilirken motosiklette bulunan memurlardan biri yaralandı. Yaralı memura ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Hafif şekilde yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.