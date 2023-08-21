TÜİK'in aylık yayımladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)'nde Temmuz ayı verilerine göre yıllık yüzde 60,32, aylık ise yüzde 15,34 oranında arttı .Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ne ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,79 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK YÜZDE 60,43, AYLIK YÜZDE 15,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,26, imalatta yüzde 60,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 67,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,40, enerjide yüzde 22,42, sermaye malında yüzde 72,44 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,34, imalatta ise yüzde 15,34 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazda ise YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.