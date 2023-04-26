Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken, yarın itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrüklerde oy kullanma işlemleri başlayacak.ANKARA (İGFA) - Yurt dışında oy kullanma işlemleri yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşları, 74 ülke 177 noktada ve 46 gümrük kapısından herhangi birinde oy verebilecek.

27 Nisan'da başlayacak oy verme işleminde 3 milyon 287 bin seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oyunu kullanabilecek

Hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 - 21.00 arasında yapılacak.

Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise oylama yerel saaatle 09.00 - 18.00 olarak belirlendi.

Seçimin ikinci tura kalması halinde 20 Mayıs-28 Mayıs tarih aralığında oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 08.00 - 23.00 olarak belirlendi.

Ülkelere göre oylama tarih ve saatlerine YSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Bu seçimde ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'da da sandık kuruldu.

YSK verilerine göre en çok seçmen 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya'da yer alırken, Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmen ile Hollanda izliyor.

581 seçmenin yaşadığı Brezilya ise en az Türk seçmene sahip ülke konumunda.

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri için hazırlanan ve her seçim döneminde yayınlanan “secim.ytb.gov.tr” adresli internet sitesi önümüzdeki seçimler için de hizmete açıldı.