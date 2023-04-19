2022 yılının son çeyreğine ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri belli oldu. Yurt içinde ikamet eden 7 milyon 614 bin kişi seyahate çıkarken, seyahatlerin yüzde 65,6'sı 'yakınları ziyaret' amacıyla yapıldığı gözlendi. Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ekim-Aralık ve yıllık döneme ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizmde son çeyrek istatistiklerini yayımladı.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2022 yılının son çeyreğinde; yurt içinde ikamet eden 7 milyon 614 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 azalarak 8 milyon 719 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 561 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,8 gece oldu.

Verilerin yıllık değerlendirilmesinde toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 52 milyon 327 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 426 milyon 579 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 8,2 gece oldu.

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2022

SEYAHATE ÇIKANLAR, 19 MİLYAR 58 MİLYON 768 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 65,8 artarak 19 milyar 58 milyon 768 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,1'ini 17 milyar 740 milyon 769 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,9'unu ise 1 milyar 317 milyon 999 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 186 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 96,7 artarak 114 milyar 317 milyon 183 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 90,6'sını 103 milyar 543 milyon 55 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4'ünü ise 10 milyar 774 milyon 129 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 2 bin 185 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,8 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 30,7 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 10,5 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 67,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 55,9 ve giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ise yüzde 75,7'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,6 ile ilk sırada yer alırken, seyahate çıkanların en çok arkadaş veya akraba evinde kaldığı ortaya çıktı.

2022 yılının son çeyreğinde seyahate çıkanlar 43 milyon 787 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kalırken, konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 151 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 465 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.