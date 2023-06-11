Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı günlük hava raporuna göre bugün çok sayıda ilde yağışlı hava beklenirken, yağışların 21 ilde de kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER ŞÖYLE:

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.