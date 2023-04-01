Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak’ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 8 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13