Yurt dışında yaşayan vatandaşların 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemleri bugün başladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar, sandık başına gidiyor.

İYİ PARTİ 10 MİLLETVEKİLİ VE 1000 ÜYEYLE SAHAYA İNİYOR İYİ PARTİ 10 MİLLETVEKİLİ VE 1000 ÜYEYLE SAHAYA İNİYOR

Yüksek Seçim Kurulu’nun 73 ülkede 156 noktada oluşturduğu sandık kurullarına oy verecek olan 3 milyon 416 bin 98 yurttaş, 9 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’a kadar oy kullanma işlemi yapılacak.