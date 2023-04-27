Yurt dışında yaşayan vatandaşların 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemleri bugün başladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar, sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 73 ülkede 156 noktada oluşturduğu sandık kurullarına oy verecek olan 3 milyon 416 bin 98 yurttaş, 9 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’a kadar oy kullanma işlemi yapılacak.