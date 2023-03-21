İÇDER Federasyonu Başkanı, AK Parti eski Belediye meclis üyesi Mehmet Yurttutan, AK Parti Bursa Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

MEHMET YURTTUTAN KİMDİR?

1981 Alaca doğumluyum. Ortaöğretimi İnegöl’de tamamladım. Lisans eğitimlerimi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Adalet Bölümü", Anadolu Üniversitesi İİBF "Kamu Yönetimi", İstanbul Üniversitesi İİBF "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında, yüksek lisansımı Ahmet YESEVİ Üniversitesi "Yerel Yönetimler" alanında, doktora eğitimimi Sabahattin Zaim Üniversitesi "Sosyal Hizmet" bilim dalında tamamladım. İş hayatıma 2000 yılında İlim Yayma Cemiyetinde başlamış olup halen bu kurumda müdür olarak görev yapmaktayım. 2022 yılında ortağı olduğum "İhracat ve Lojistik" firmamızı kurmuş olup halen bu alanda faaliyetlerimiz devam etmektedir. İmam Hatip Okulları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, İÇDER-FED Kurucu Başkanlığı, Mobilya İhtisas Müteşebbis Yönetim Kurulu Üyeliği, İnegöl Eğitime Destek Platformu Koordinatör Yardımcılığı, Anadolu Futbol Kulübü Kurucu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum.2014-2018 yılları arası Ak Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptım. Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Sosyal Devlet, Kentleşme ve Şehirleşmede sosyal donatı alanlarıyla ilgili çeşitli akademik çalışmalar yapıp yönetim, liderlik, stratejik planlama ve projelerde yer aldım. 2016 yılında Batı Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Macaristan ve Avusturya’da eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak incelemelerde bulunup çeşitli STK temsilcileri ile bir araya geldim. Evli ve üç çocuk babasıyım. İngilizce ve Arapça bilmekteyim.