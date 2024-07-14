Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda arıza vermesi üzerine hızlı bir şekilde bakıma aldığı Balibey Han yanındaki yürüyen merdivenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Bursalıların hizmetine açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Balibey Han’ın yan tarafında hizmet veren yürüyen merdivenlerin yüksek ses çıkarttığı yönünde şikayetler gelmesi üzerine bakım çalışmalarını başlatmıştı. Vatandaşların güvenliğini riske atmamak adına yürüyen merdivenleri geçici olarak hizmet dışı bırakan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak ana tahrik şaftının rulmanlarını ve yataklarını komple yeniledi. Yukarı yön için de eş zamanlı zincir değişimi çalışması başlatan ekipler, gerekli mekanik, tamir bakımları yapılarak test işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürüyen merdivenleri iki yönlü olarak hizmete açtı. Tophane bölgesine çıkılmasında büyük kolaylık sağlayan yürüyen merdivenler, tekrar sorunsuz bir şekilde Bursalılara hizmet vermeye başladı.