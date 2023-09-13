Kocaeli’de yürüyen merdivenlerinin acil durum butonuna keyfi basarak durduran gençler, vatandaşları mağdur ediyor.

Kent genelinde birçok noktada yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Merdivenlerin arıza kaynaklı durmadığını tespit eden ekipler, sorunu çözmek adına güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi. Sorumsuz davranış, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için tehlike arz edebiliyor.