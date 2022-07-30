43 yaşında aktif futbolculuk hayatını bitirme kararı alan Yusuf Turan'ın jübile maçı Alanyurt sahasında yapıldı.

Daha önce oynadığı takım arkadaşlarında oluşan Kırmızı ve Beyaz takım karşı karşıya geldi. Beyaz takımın Teknik Direktörlüğünü Köksal Demiral yaparken, Kırmızı takımın ise Sadettin Soydan yaptı. Karşılaşmada hakemliği ise Aydoğan Mut yaptı.

BEYAZ TAKIM

Cemalettin Barut, İzzet Kaya, Hakan Serbest, İbrahim Oğuzay, Adem Çaçan, Suat Kaya, Murat Ulu, Ahmet Ateş, Mehmet Özdamar, Muhammed Balcı, Yusuf Meral.

KIRMIZI TAKIM

Cemal Yılmaz, Yusuf Turan, Ramazan Tekeş, Özden Suvat, Fatih Şimşek, Ayhan Güneş, Tansu Yılmaz, Hasan Sever, Mustafa Küçük, Mustafa Dinçer.

Fatih Doğan'dan oluşan 11'ler ile 30'ar dakika oynanan maçta, birçok değerli isim mücadele edip Yusuf Turan'ı bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Ayrıca bu önemli gününde Yusuf Turan'ı birçok takım arkadaşı, dostları, arkadaşları yalnız bırakmazken, Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan, yönetim kurulu üyeleri Özgür Gürbüz, Oğuzhan Demirhan, Kurtuluşspor Başkanı Yalçın Atalay, Yönetim kurulu üyesi Mehmet Altan, Kurtuluşspor Teknik Direktörü Güray Şengün, Alanyurtspor Başkanı Fatih Doğan ve yönetim kurulu üyesi Serkan Göksu da Turan'ın jübile maçında hazır bulundu.