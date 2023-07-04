Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yüz binlerce makarondan litrelerce kaçak alkollü içkiye, onlarca kilo kaçak tütünden yüzlerce tarihi esere kadar birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde haziran ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 185 bin 600 makaron, 96 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 41 kaçak puro, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 48 litre kaçak alkollü içki, 390 tarihi eser ve 8 izinsiz kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.