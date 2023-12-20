İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarındaki yüzde 25 kira artış sınırlamasının "adil olmadığına" karar vererek, emsal niteliğinde bir karar açıkladı. Bu karar, Türkiye genelinde gündemdeki fahiş kira artışlarını önlemek amacıyla yürürlüğe giren düzenlemeye dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararın alındığı davada, 2019'da Eyüpsultan ilçesinde bir kiracının ev kiralama işlemi esas alındı. Kiracı, 2021 yılında kira bedelini yasal artış oranları üzerinden güncelledi ancak ev sahibi, bu artışın bölgedeki benzer taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Yerel mahkeme, ev sahibinin talebini reddetti, ancak ev sahibi bu karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, ülkenin ekonomik koşulları dikkate alındığında yüzde 25 kira artış sınırının adil olmadığına hükmetti.

Mahkemenin kararında vurgulanan noktalardan biri, her kira uyarlamasının somut olayın özelliğine göre ele alınması gerektiği ve bu değerlendirmenin uzman bir bilirkişi kurulu tarafından yapılması gerektiği oldu. Ayrıca, ekonomik kriz, enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve benzeri olağanüstü durumların kiraların yeniden düzenlenmesini gerektirebileceği belirtildi.

Kararı değerlendiren avukat Özgür Kip, normalde kira tespit davası için gereken 5 yıllık sürenin ekonomik kriz ve enflasyonla oluşan değer kaybının tespiti nedeniyle istenilen bir rapor doğrultusunda kısaltıldığını ifade etti. Avukat, mahkemenin bu kararıyla yüzde 25'lik kira sınırının ötesine geçildiğini ve kararın ülke genelinde benzer durumlar için emsal teşkil ettiğini belirtti.