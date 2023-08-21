İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü öğrencilerince, Roketsan’ın sponsorluğunda geliştirilen roket, Aksaray’da düzenlenen dünyanın en büyük Uzay ve Teknoloji Festivali Yarışmasında görücüye çıktı. Aralarında Bursalı öğrenci Ali Efe Kışlak’ın da bulunduğu geleceğin fizikçileri dosta güven, düşmana korku verdi.

Milli Savunma Sanayisine güç katacak yeni haber İzmir’den geldi. İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Fizik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Göktürk Füze Takımı, uzun süredir üzerinde çalıştıkları füze çalışmalarını tamamladı.

Teknofest roket yarışları kapsamında Aksaray Tuz gölünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali Yarışmasında boy gösteren roket başarıyla ateşlendi.

3.2 metre uzunluğunda ve 50 kg ağırlığında olan füze, en hızlı olduğunda 1200 kilometre/saat hıza ulaşacak ve 10 bin feet yüksekliğe çıkabilecek.

Tuz Gölü Hisar Atış alanında gerçekleştirilen yarışmada gökyüzüne ateşlenen rokete 3 farklı paraşüt monte edildi. Büyük güvenlik önlemlerinin alınarak yapıldığı test atışında füze, 5 parça halinde yere sapasağlam indirildi.

Test atışı sonrası geleceğin fizikçilerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Aralarında Bursalı fizik öğrencisi Ali Efe Kışlak’ın da bulunduğu Avcı Ekibi, tam puan aldı. Türkiye’nin ünlü fizik profesörlerinin önderliğinde geliştirilen füze, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından, seri üretim yapılarak Milli Savunma Sanayisinin envanterine dahil edilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Sanayisinin ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen yarışmaya yoğun ilgi büyük oldu.

Yarışmaları Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’de yakından izledi.