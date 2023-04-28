7-8 Yaş İl İçi 23 Nisan Yüzme Şenliği, 9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi, 10 Yaş İl İçi Vize, 11-12 Yaş Birinci ve İkinci Vize, 13 Yaş Performans Tespit Müsabakaları Afyonkarahisar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da 23 Nisan Yüzme Şenliği kapsamında düzenlenen Yüzme müsabakaları; kurbağalama, serbest, kelebek, karışık ve sırtüstü stillerinde 48 kadın 70 erkek toplam 118 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

10,11 ve 12 yaş birinci ve ikinci vize müsabakalarında baraj derece elde eden sporcular grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.