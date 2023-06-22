Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Orkestrası mezuniyet töreninde muhteşem performansıyla izleyenleri büyüledi.

Mimar Sinan Koleji’nde gerçekleşen mezuniyet törenine Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Korosu Koordinatörü Suat Suna katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün Cumhuriyet’in 100 yılı için kurulmasını istediği 100. Yıl Gençlik Orkestrası mezuniyet töreninde etkileyici performanslar sergiledi. Mezuniyet törenine sanatseverlerin katılımı yoğun olurken 100. Yıl Gençlik Orkestrası dakikalarca ayakta alkışlandı. Mezuniyet töreninin finalinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı ve 100. Yıl Gençlik Korosu Genel Koordinatörü sanatçı Suat Suna’ya ve Halk Akademisi eğitmenlerine teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.