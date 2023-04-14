Yalova’da yüzüne kadın çorabı takan eli bıçaklı soyguncu, marketin kasasını boşalttı. Zanlının, paraları poşete doldurtması ve kaçma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalan zanlı ise savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs akşam saatlerinde yüzüne kadın çorabı geçirerek bir zincir markete girdi. Hemen kasaların bulunduğu yere giden şüpheli, elindeki bıçak ile çalışanları tehdit edip kasada bulunan tüm paraları poşete koydurarak, bölgeden kaçtı.

28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kamerası saniye saniye incelendi

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi.

Koşarken kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı

Şüphelinin olaydan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevrede gözetleme yaptığı tespit edildi. Bıçaklı soygun yaptıktan sonra koştuğu esnada üzerinde bulunan kıyafetleri değiştirdiği ve oradan da minibüse binen şahsın Tavşanlı ilçesine gittiği ve adının A.C. olduğu belirlendi.

Zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Şüpheli A.C., adresine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.C. sorgusunda soygunu yaptığını itiraf etti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.