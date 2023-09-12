Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilerin yoğun olarak kullandığı özel halk minibüslerinde denetimler yapıldı.

Vatandaşların ve öğrencilerin her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontrollerde bulundu. Başta hijyen ve çalışma şartları konularında kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ulaşım hizmetinin yapılıp yapılmadığını denetledi.