Zabıta ekipleri hakkında tutanak tuttuğu esnada kaçan ve aydınlatma direğine tırmanan dilenci ekiplere zor anlar yaşattı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, dilencilik yapan bir kişi zabıta ekiplerine yakalandı. Yapılan kontrollerde kişinin üzerinde dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu. Şahıs, hakkında idari ceza tutanağı hazırlandığı esnada ekiplerden kaçarak aydınlatma direğine tırmandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu gören vatandaşlar ise neler olup bittiğini izlemek için bölgeye toplandı. Yaşanan olayda adeta ilçeyi birbirine katan şahıs, ekiplerin ikna etmesi üzerine bulunduğu yerden indi. Şahıs, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.