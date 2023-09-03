Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetime başladı.DENİZLİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarından kaynaklanan hava kirliliğini en az düzeye indirmek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile satış izin belgelerinin olup olmadığı ve kömür çuvallarının Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da kontrol ediliyor.

TSE standartlarında bacalara filtre takma zorunluluğu var

Öte yandan, Denizli İl Mahalli Çevre Kurulunca 2021 yılında güncellenen kararlarının devam ettiğine dikkat çekilirken, vatandaşlardan şu hususlara dikkat edilmesi istendi: "Denizli merkez ilçeleri (Pamukkale ve Merkezefendi) ile Acıpayam, Honaz, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ve Çivril merkez sınırları içerisinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde merkezi ısınan konutlarda doğalgaz dönüşümünün yapılarak, kullanıma geçirilmesi zorunludur. Doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde merkezi ısınma sistemine sahip 5 daire ve üzeri binalarda ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kullanılan yerli kömürlerde alt ısıl değerin MÇK Kararı'na göre 5400 kcal/kg ve kükürt oranının yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değerin 7200 kcal/kg ve kükürt oranının ise yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmektedir."

Denetimler devam edecek

Alınan numunelerin Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Çevre Kalite (DENÇEV) Laboratuarı'nda analizlerinin yapılacağı ifade edilirken sonuçları olumsuz çıkan kömürlerin satışlarının yasaklanacağı ve denetimlerin artarak devam edeceği kaydedildi.