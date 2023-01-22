Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgallerinden seyyar satıcılara, marketlerden hafriyat sahalarına kadar her alanda yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için 2022 yılında 78 bin 482 denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde; halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması için belirlenen belediye emir ve yasaklarına karşı öncelikle önleyici tedbirlerin alınması ve olumsuzlukların takip edilmesi amacıyla, yoğun bir çaba harcayan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında da başarılı bir performans ortaya koydu. Büyükşehir zabıtası, duygu istismarı ve dilenciliğin önlenmesi, çocukların sokakta çalıştırılması, sokakta kalan vatandaşların iaşe ve barınma hizmetlerinin sağlanmasında, 17 ilçe belediye zabıta birimleriyle koordinasyon içerisinde ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak öncü ve destekleyici çalışmaları ile göz doldurdu.

Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak özellikle geçtiğimiz yıl marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerine ağırlık veren ekipler, yıl boyunca 3443 iş yeri denetimi yaptı. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan gelen 1097 şikayet değerlendirmeye alınırken, 11 bin 870 üründe etiket denetimi, 12 bin 549 üründe kasa-reyon fiyat farkı denetimi, 11 bin 804 üründe de KDV indirimi denetimi ile halkın takdirini topladı. Çevre ve kent estetiğine yönelik toplam 9379 çevre, görüntü ve gürültü kirliliği denetimi yapılırken, esenlik hizmetleri kapsamında 14 bin 937 seyyar satıcı, dilenci ve işgal kontrolü gerçekleştirildi.

Trafik hizmetleri kapsamında servis araçları başta olmak üzere, taksi, dolmuş, minibüs ve otobüslerde usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için yıl boyunca toplam 26 bin 843 denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, günde ortalama 215 denetimle, 2022 yılını toplam 78 bin 482 denetimle kapadı.