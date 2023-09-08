İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Zabıta Haftası kapsamında hazırladığı “Zapta Geçsin Zabıta” isimli tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Zabıta teşkilatının yaşadığı zorlukları sahneye taşıyan tek perdelik komedi oyunu, izleyenleri kahkahaya boğdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, zabıta teşkilatının kuruluşunun 197’nci yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında özel bir gösteri hazırladı.

Zabıta teşkilatıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve zabıtanın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek adına sahnelenen “Zapta Geçsin Zabıta” isimli yetişkin tiyatro gösterisi, Perşembe akşamı ilk kez sahnelendi. Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriye ilçe protokolü, zabıta teşkilatı ve aileleri ile belediye personeli katıldı.

Utku Duman’ın yazdığı ve Volkan Derman’ın yönettiği “Zapta Geçsin Zabıta” isimli tek perdelik komedi oyunu, izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Yaklaşık 1 saat süren gösteride zabıtanın sahada yaşadığı zorluklar eğlenceli bir dille izleyiciye aktarıldı.

"BİZLER HALKIN HUZURU VE SÜKUNU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gösteri öncesi salondaki misafirlere hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, “Zabıta teşkilatımızın 197’nci kuruluş yılını kutluyoruz. Bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Zabıta temalı bir tiyatro gösterisi hazırlayalım istedik. Zabıta 7/24 esasıyla yılın 365 günü, tatil ve bayram gibi günlerde de çalışan birimlerden bir tanesi. Zabıta, sokağa çıktığınızda gözünüzün gördüğü hemen her şeyden sorumluluğu olan bir birim. Yerdeki çöpten bacadaki dumana, ekmeğin gramajından etiketine kadar, pazardan markete, trafik tabelasından kaçak yapısına kadar, dilencisinden iş yerlerine kadar… Bizler halkın huzuru ve sükunu için çalışıyoruz. Bizim için aslolan sorunu ortadan kaldırmak, ceza yazmak değil. Daha da önemlisi sorunu şikayete dönüşmeden ortadan kaldırabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz bu inançla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, vatandaşların gözüyle zabıta ceza kesen, uyan, çok sevilmeyen birileri olarak görüldüğünü ancak onların gayreti ve dikkatiyle bu algının değişmeye başladığını belirterek, her bir arkadaşına teşekkür etti. “Biz arkadaşlarımızla birlikte işimizi en iyi şekilde yapmanın derdindeyiz” diyen Başkan Taban, “Tüm müdürlüklerimizde durum bu. Gördüğümüz her sorunu arka planda nasıl iyileştiririz, nasıl bir daha yaşanmaması adına çözüm üretiriz gayretiyle işlerimizi yürütüyoruz. Bugün de şehir tiyatromuz zabıta ile ilgili bir oyun sahneleyecek. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.