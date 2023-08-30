30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa’nın Heykel Caddesi’nde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101’inci yılı Bursa Valiliği’nin önünde coşkuyla kutlandı. Program Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı. Kutlama programında çelenk sunulmasının ardından Vali Mahmut Demirtaş, vilayet binasında tebrikleri kabul etti. Ardından üstü açık araçla vatandaşların bayramını kutladı. Selamlama sonrası Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer belediyeleri folklor ekipleri gösterilerini sundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Veteriner Binbaşı Mustafa Sönmez yaptı. Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibinin gösterileri sonrası program resmi geçitle devam etti.

Çocuk asker dikkatleri üzerine çekti

Resmi geçit sırasında akülü motoruna bağladığı çakar sistemiyle askerlerin yanında geçite dahil olan çocuk, geçiş sırasında dikkatleri üzerine çekti. Asker kıyafetli çocuğu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Bayraklar ve marşlar eşliğinde törenlere eşlik eden vatandaşlar 30 Ağustos coşkusunu birlikte yaşadı.