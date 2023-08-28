30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü için yapılacak olan kutlamalar öncesinde Sakarya’da kortej hazırlıkları başladı.

30 Ağustos’ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümü ve Zafer Bayramı kutlamaların çerçevesinde Sakarya’da hazırlıklar başladı. Yeni Cami mevkiinden Adapazarı Kültür Merkezi’ne (AKM) uzanan kortej için kurum, kuruluş ve STK’ların araçları ön hazırlık için Atatürk Bulvarı’nda yerini aldı. Yapılan hazırlıkları bazı vatandaşlar ise hayranlıkla izledi.