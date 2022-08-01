Sinanbey mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Mikail emre D.(27) yönetimindeki elektrikli bisiklet, park halindeyken sürücü Basri A. Yönetimindeki 16 PK 875 plakalı aracın açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.