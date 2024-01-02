Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı birimi olan BUSKİ'de ortaya atılan 'zimmete para geçirme' suçlamalarıyla ilgili olarak, belediyeden gelen açıklama dikkat çekiyor. Belediye yetkilileri, konuyla alakalı olarak yürütülen idari ve adli soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamada,

"Tarafımıza iletilen şüpheli bir işlem üzerine 22.12.2023 tarihinde başlatılan idari soruşturma neticesinde elde edilen veriler, 24.12.2023 tarihinde adli makamlar ile paylaşılmış, benzer işlemlerin olması ihtimaline binaen idari tahkikat genişletilmiş ve sahte evraklarla zimmetine para geçirdiği yönünde kuvvetli şüphe oluşan kişi veya kişiler ile ilgili bilgi ve belgeler zaman geçirmeksizin adli makamlara da iletilmiştir.

Olayın öğrenilmesine müteakip, firmalar adına sahte evrak düzenleyerek yapılan işlemlerden sorumlu oldukları düşünülen personelin tüm yetkileri alınmıştır.

Belediyemiz, bağlı kuruluşu ve tüm iştirakleri Sayıştay tarafından dış denetime aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi olmak üzere iç denetime tabi olup, zaman zaman farklı konularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm bu denetimlerde herhangi bir suiistimale rastlanılmamıştır.

Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, olaya karışan tüm sorumluların tespiti ve oluşabilecek zararın tazmini için yapılan çalışmalar adli ve idari makamlarca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olay

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan BUSKİ'de ortaya çıkan iddialara göre, Muhasebe Strateji biriminde çalışan bir personelin, dosyalarla oynayarak toplamda 150 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği belirtiliyor. Zafer Partisi, partilerine gelen ihbar sonrasında yürüttükleri araştırmalar neticesinde bu skandal iddiaların detaylarını gün yüzüne çıkardı.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ'de 150 milyon liralık yolsuzluk

Partimize gelen ihbar sonrasında yaptığımız araştırmalar üzerine bu skandal iddiasının bilgilerini sizlerle paylaşmak istedik.

BUSKİ'de Muhasebe Strateji biriminde çalışanın bir süredir dosyalarla oynayarak toplamda 150 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası ortaya çıktı. Bu çalışanın kocası da BUSKİ'ye iş yapan bir müteahhit.

Olay BUSKİ çalışanının yanlışlıkla farklı bir hesaba transferi yapması ile gün yüzüne çıktı. Hesap sahipleri Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundular ve edindiğimiz bilgiye göre bu haftasonu BUSKİ'de savcılar incelemelerde bulundu. Sonrasında görevden almalar olduğu, işin daha da büyüme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Seçim arifesinde patlak veren bu büyük yolsuzluk hikayesi şimdilik sessiz sedasız bir şekilde ilerlemekte. Yolsuzluk iddialarının gerçekliği ve kimlerin bu işin içinde olduğu önümüzdeki günlerde umarız ortaya çıkacaktır.

Siz değerli basın mensuplarını konu hakkında bilgilendirmek ve iddiaları araştırarak kamuoyu ile paylaşmanız için sizlere ricada bulunmak istedik"