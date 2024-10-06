Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığındaki Zafer Partisi'nden Bursa'nın üç ilçesine atama yapıldı.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Mudanya, Kestel ve Orhangazi ilçelerine genel merkezin oluruyla yeni ilçe başkanları atamasının yapıldığını açıkladı.

Cihat Gazi başkanlığındaki Bursa İl Başkanlığı'ndaki toplantıda yeni başkanlara görevlendirme yazıları takdim edildi.

Buna göre Zafer Partisi Kestel İlçe Başkanlığı'na Kazım Özçal, Mudanya İlçe Başkanlığı'na İsmail Ateş ve Orhangazi İlçe Başkanlığı'na ise Yakup Yüce atandı.