Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'nın Yıldırım ilçesi için belirlenen Belediye Başkan Adayı'nı kamuoyu ile paylaştı. İYİ Parti'den ayrılarak bir süre önce Yıldırım Meclis Üyeliği görevini üstlenen Ferit Gürsoy, şimdi Zafer Partisi çatısı altında Yıldırım Belediye Başkanlığı için yarışacak isim olarak açıklandı. Bu önemli duyuru, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesapları aracılığıyla yapıldı.

"Bursa Yıldırım belediye başkan adayımız Ferit Gürsoy Yıldırım'da Zafer'e ilerliyor. Rant değil halk belediyeciliği için, 160 bin sığınmacı ve kaçağın Yıldırım'dan vatanlarına dönmesi için, Yıldırım sokaklarından uyuşturucunun silinmesi ve spor tesislerinin inşası için Bursa'da ve Yıldırım'da Zafer zamanı, "Yetiş Ferit" zamanı"