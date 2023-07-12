Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, gelen KDV zamlarının ürün fiyatlarının artmasına yol açtığını ve esnafı etkileyeceğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, "Esnafı ve tüketiciyi KDV çarptı" diyerek duruma tepki gösterdi.

KDV oranı yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10'a çıkarıldığını anımsatan Çakır, "KDV 'de yapılan zam ürün fiyatlarının artmasına yol açtı. KDV artışı tüketicide büyük yankı yaptı. Ürünlerdeki fiyat artışları tüketiciyi ve malını satamayan esnafı büyük etkiler. Tüketicinin satın alma gücü düşüyor. Esnafta malını satamadığından, giderlerini karşılamada zorlanacaktır. Bu ortamın inşallah çabuk atlatılacağı inancındayız" dedi.

Esnafa verilen sözlerin hatırlanmasını istediklerini belirten Çakır, "Hani zincir marketlerde tütün ürünleri sayılamayacaktı? Hani esnaflar korunucaktı? Bir konuya da değinmeden geçemeyeceğiz. Esnaflarımız uzun bir süre sigara ve alkollü içeceklere ulaşmakta güçlük çekti. Üyelerimize kısıtlı oranda sigara verdiler bizleri tüketici ile karşı karşıya getirdiler. Takdirini değerli kamuoyuna bırakıyoruz" diye konuştu.