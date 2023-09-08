Seramik sanatı geçmişten günümüze devam eden bir sanat. Zamana yenik düşmeyen seramik ürünler, modern dünyada da kullanılmaya devam ediliyor. Peki nedir bu seramik sanatı? Yapımı kaç aşamadan oluşuyor?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Seramik yapımına dair Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan seramik Sanatçısı Gülcan Karagöz, seramik yapımının şekil verme, kurutma ve pişirme olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu belirtti.

Seramik sanatının hiç kolay bir iş olmadığının altını çizen Seramik Sanatçısı Gülcan Karagöz, “Zor aşamalardan geçerek yapılan bir sanat. Çamur halini sofranızda, içinde yiyecek ve içecekle kullanabileceğiniz bir objeye çeviriyoruz. Sancılı, zor ama bir o kadar da keyifli bir süreci var. Aslında üç aşamadan oluşuyor diyebiliriz. Çamur halinde bir şekillendirme işlemi yapıyoruz. Sonra onun kurumasını bekliyoruz ve rötuşluyoruz. Ardından içindeki öz suyunu attığından emin olduktan sonra fırınlayıp pişiriyoruz. Bu son aşama değil, şeklinin ortaya çıkmış halidir. Sonra onu makyajlıyoruz. İstediğimiz renkte biraz daha süslüyoruz.” dedi.

https://youtu.be/rnlqn1IxBTY

“GIDADA KULLANILACAK ÜRÜNLERDE KURŞUN OLMAMALI”

Yiyecek ve içecek sektöründe kullanılan seramik ürünlerin içinde kurşun olmaması gerektiğine dikkat çeken Karagöz, “Seramik ürünleri en çok yiyecek ve içecek sektöründe tercih ediyoruz. Dekoratif olabilir, fayans gibi süs olarak da kullanabilirsiniz. Sağlığa uygun şekilde olmasını önemsiyoruz. Tabaklar, fincanlar ve küçücük sosluklar gibi birçok şekilde üretebiliyoruz. Sağlıklı seramik görünüşte anlaşılmıyor. İçlerine kurşun koyarak yapılanlar var, bunları tüketicinin anlaması pek mümkün değil. Yalnızca üretici anlıyor ve birçok testten geçiyor, denetleme yapılıyor. Sektördeki çok kişi buna dikkat ediyor. Dekoratif olarak yapılanlarda kurşun kullanıyoruz.” dedi.