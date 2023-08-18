Önceki gün İstanbul'dan ayrılarak sağlık kontrolleri ve transfer sürecini tamamlamak üzere İngiltere'ye giden Nicolo Zaniolo'nun ardından İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray ve Aston Villa arasında yapılan anlaşmanın iptal olabileceğini ve oyuncunun Türkiye'ye dönebileceğini iddia etti.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bilmecesi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan oyuncunun transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı. Zaniolo, Galatasaray'ın Ljubljana ile oynadığı karşılaşmanın ertesi günün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitmişti.

Aston Villa yetkilileri, Nicolo Zaniolo'yu dün sağlık kontrolünden geçirmesine rağmen transferi henüz resmi olarak açıklamadı. Ünül İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray ve Aston Villa'nın anlaşmayı bozabileceğini ve İtalyan oyuncunun Türkiye'ye dönebileceğini iddia etti. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY VE ASTON VILLA ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda kısa sürede kendini kanıtladı. Roma'daki futboldan uzak görüntüsünden hızlı şekilde kurtulan İtalyan oyuncu Roberto Mancini tarafından milli takıma da davet edilmişti.

Galatasaray'da sezon başı hazırlıklarına başlayan Zaniolo, Zalgiris ile oynanan ilk maçın ardından geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Zaniolo, Ljubljana ile oynanan iki maç ve Kayserispor'la oynanan karşılaşmalarda da kadroya alınmamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'ya talip olan Aston Villa ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da Aston Villa'nın zorunlu satın alma opsiyonuyla Zaniolo'yu renklerine bağlayacağı öne sürüldü.

Aston Villa'nın kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 5 milyon euro ödeyeceği Zaniolo'nun İngiltere'de 30 maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma opsiyonunu devreye gireceği iddia edildi. Zaniolo 30 maça çıkarsa Galatasaray 22.5 milyon Euro daha kazanacak. İddialara göre Galatasaray ve Aston Villa arasında yapılan anlaşmada ekstra 15 milyon euroluk bonus maddeleri de yer alıyor.