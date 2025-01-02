Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde düzenlediği eğitimlerle geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına önemli bir katkı sağlıyor. SAMEK bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerle tezhip, sülüs, minyatür, cilt, çamur şekillendirme, çini, ahşap oyma, kufi, ebru, kaligrafi, hendesi tezyinat, sedef kakma, mesnevi, hat, katı, vitray, sır üstü porselen, çini ve ebru gibi geleneksel Türk sanatları geleceğe aktarılıyor. 7’den 70’e herkesin katılabildiği SAMEK’in çini derslerinde kursiyerler, zarif desenler ve canlı renklerin birleştirmenin inceliklerini öğreniyor. Her yıl devam eden bu eğitim sanatçı ruhları keşfediyor, Sakaryalıların sanata ilk adımı attığı nokta oluyor. Toplam 77 kursiyerin yer aldığı çini derslerinde usta eğitmenlerin rehberliğinde çini sanatının eşsiz dünyasına adım atılıyor.

Kaynak: iha