Operasyonda, 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, yakalanan 8 şüpheliden 2’sinin yabancı uyruklu olduğunu ve tüm zanlıların tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik değil, gelecek nesillerin korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. “Her sokakta, her caddede, her köşe başında varız. Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz ve evlatlarımızın geleceğini karartmalarına izin etmeyeceğiz,” dedi.

Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 169,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.