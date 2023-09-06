Cihanbeyli ilçesinde yaşanan trajik olayda, Hüseyin Akbulut (33), eşi Zeliha Akbulut'u (26) tabanca ile vahşice öldürdü. Cinayetin ardından Zeliha Akbulut'un kardeşi İsmet Yıldız, suçlamanın sadece enişteye değil, birlikte işlendiğini iddia ederek şunları dile getirdi: "Cesedin el ve ayak bileklerinde morluklar var. Ceset sürüklenmiş ve gömülmeye çalışılmış. O yüzden olayın tek kişi tarafından yapıldığına inanmıyoruz."

Cihanbeyli ilçesinin İnsuyu Mahallesi'nde yaşayan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık evliliğinin ardından 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u 31 Ağustos'ta tabancayla vurarak öldürdü. Hüseyin Akbulut, cinayetin ardından teslim oldu ve mahkeme tarafından tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi.

Zeliha Akbulut'un kardeşi İsmet Yıldız, olayın detaylarını paylaşarak, "Ablam, vahşi bir cinayete kurban gitti. Olay gündüz yaşanmış, ancak biz gece eniştemin dayısı olduğunu iddia ettiği bir kişinin telefonla aramasıyla öğrendik. Ardından Konya Şehir Hastanesi'nin morguna gittik ve orada cenazesini gördük. O saate kadar ne beni, ne ailemi arayıp, durumu bildiren hiçbir resmi görevli olmadı. Çünkü ortada bir kadın cinayeti var. Benim ablam öldürülmüş, bunu, adını bile bilmediğimiz, eniştemin dayısı olduğunu söylediği kişi tarafından öğrendik" dedi.

Yıldız, ablasının son zamanlarda evini terk edip Ilgın'a geldiğini ve aile içinde sıkıntılar yaşandığını açıkladı. Bu durumun ardından barışma yaşandığını ve yaklaşık 3 ay sonra Zeliha Akbulut'un öldürüldüğünü belirtti. Yıldız, cinayetin tek kişi tarafından işlenmediğine dair şüphelerinin olduğunu, cesedin üzerindeki izlerin ve delillerin bu düşünceyi güçlendirdiğini ifade etti.

Ablası Zeliha Akbulut'un 1,5, 3 ve 6 yaşında 3 çocuğu olduğunu belirten Yıldız, çocukların olayın ardından Sosyal Hizmetler tarafından alındığını ancak şu an nerede olduklarını bilmediklerini dile getirdi. Devlet tarafından kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen Yıldız, olayın detayları hakkında herhangi bir yetkilinin kendilerini bilgilendirmediğini ekledi.

Ayrıca Yıldız, olay günü ablasının üzerindeki kıyafetlerle, cesedinin sarılı olduğu battaniyenin çöpe atılmak istendiğini belirterek, bu delillerin korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını ve ihmalin olduğunu söyledi. Şu an ellerinde kanlı bir çarşaf dahil olmak üzere delillerin bulunduğunu ifade etti.