Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiyle birlikte sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü. Sorgularının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Karalar için tutuklama talep edilirken, Tutdere’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. Sulh Ceza Hakimliği, Tutdere hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmetti.
Kaynak: İHA