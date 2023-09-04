Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, fidan üreticisi Yunus Göç’ün saksıya diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü. Ağaçların yaklaşık 15 yaşında olduğunu anlatan Göç, zeytin ağaçlarının süs olarak kullanılmasına karşı olduğunu söyledi.

Ören-Akçay yolunun Denetko girişinde fidan üretimi yapan Yunus Göç’ün saksılara diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü. Ağaçların seyreltme sırasında arazilerden söküldüğünü anlatan Göç, hepsinin yağlık çeşitlerden oluştuğunu söyledi. 14 yıldan beri fidan üretimi yaptığını anlatan Yunus Göç, “İşletmemizde 500’e yakın çeşit bulunmaktadır. En çok da fıstıkçamı fidanı üretiyoruz. Edremit Körfezi’nde, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarını üretilmektedir. Bunun için de yöremiz için zeytin ağaçları çok önemlidir. Biz de bazı arazilerde seyreltme sırasında sökülen zeytin ağaçlarını saksılara diktik. 15 yaşında olan bu ağaçlar ilgi gördü. Bazıları bunları süs ağacı olarak kullanmaktadır. Ben buna da karşıyım. Araziye dikilecek bu ağaçlar ürün vermeye hazırdır” dedi.