Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu. Acı haber Afyonkarahisar'daki baba ocağına ulaştı.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur" denilirken, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerinin yer aldığı taziye mesajı yayımlandı.

Bu arada Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde şehit olan Afyonkarahisar'ın Dinar nüfusuna kayıtlı şehit Çapan’ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.