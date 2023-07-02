Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya ilişkin 2023 yılı bütçesinin 122 milyon TL olarak açıklanmasının ardından üreticilere yönelik projeler peşi sıra hayata geçiyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleme ve projelerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2023 yılı bütçesinde tarımsal desteklemelere 122 milyon TL ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 zeytin üreticisine 30 bin adet zeytin toplama örtüsü ve 7 bin 500 adet üzüm üreticisine 7 bin 500 adet sergi bezi alımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen sözleşme imzalamasına Daire Başkanvekili Ali Osman Kaplan ve yüklenici firma temsilcisi katıldı.

YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİ VERECEK

Manisa genelinde zeytin ve üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mahallelerde kalite ve verimi arttırmayı amaçladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Ali Osman Kaplan, “Bu amaçla hasat sırasında ve sonrasında kullanmak üzere 20 dekar ve altı üretim yapan 7 bin 500 zeytin üreticimize kişi başı 4 adet 5x8 metre ölçülerinde zeytin toplama örtüsü ve 20 dekar ve altı üretim yapan 7 bin 500 üzüm üreticimize kişi başı 1 top 2x100 metre ölçülerinde üzüm sergi bezi yüzde 100 hibe ile desteklenmede bulunulacaktır. Bu destekleme yüzde 100 hibe olarak yapılacak. Bu kapsamda 7 bin 500 adet üzüm sergi bezi ve 30 bin adet zeytin toplama örtüsü alım işi ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık. Desteklemede bulunulacak üzüm sergi bezi ve zeytin toplama örtüsü için ilçe kontenjanları sınırlı sayıdadır. Başvuru kriterlerine uygun üreticilerimizin Manisa Büyükşehir Belediyesi İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki üreticilerimizin de Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına giderek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yaklaşık 10 milyon TL’yi bulacak projenin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.