Zeytinburnu Belediyesi tarafından "3.Kent Çalışmaları" yarışması ödül töreni düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından kente yönelik bilimsel eserleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "3. Kent Çalışmaları Ödülleri" sahiplerine verildi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirile törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilçe protokolü ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende, makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verildi. 3.Kent çalışmalarında "Jüri Özel Ödülü" Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a ,"Makale" kategorisinde ödül Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Ender Peker’e, “Kitap Ödülü” Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden Dr. Mehtap Özsoy’a, "Doktora Tezi" kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Bölümü’nden Dr. Cemile Feyzan Şimşek’e verildi.

“Nitelikli güzel işler yapmayı sürdürüyoruz”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak doğru işler yapmak gibi bir hedefimiz var. Doğru işler yapmak istiyoruz. Yapılan işlerin tartışılır olmamasını istiyoruz. Elbette bunları kendi tecrübelerimiz ve kadrolarımız ile yapıyoruz. Bunun akademik ve bilimsel tarafı da var. Dünyadan görünen tarafı var. Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür belediyeciliği konusunda bir iddiamız var. Öne çıkmış bir bilinirliğimiz var. Bu konuda adım atmayı nitelikli güzel işler yapmayı sürdürüyoruz. Böyle bir ödülün buna bir katkı sağlayacağını düşündük” dedi.

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, "Bu kentlerde yönetici olan atanmış veya seçilmiş o kentlerde sorumluluk sahibi olan, yetki sahibi olan bu kentleri yarınlara taşıma iddiasında olan kişilerinde bu kentlere yönelik bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini çok dikkatli şekilde irdelemesi ve arayıp bulması lazım. Üçüncüsü düzenlenen Kent çalışmaları ödül töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanım Ömer Arısoy’un , mecnunun leylasını aradığı gibi çöllerde Zeytinburnu kenti ve belki de tüm İstanbul’umuz ve tüm kentlerimiz için çok kıymetli olacak fikirleri aradığını görüyorum” ifadelerini kullandı.