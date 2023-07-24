Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin tercih noktasında en doğru kararı vermesi için yanında olmaya devam ediyor. 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, uzman danışmanlar eşliğinde verilecek ZEYGEM Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti’nden Zeytinburnu’nda ikamet eden ve sınava giren tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

Zeytinburnu Belediyesi doğru tercih için doğru rehberlik hizmeti veriyor

YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti, ZEYGEM tarafından belirtilen tarihler arasında, saat 09.00 - 17.00 arası ücretsiz olarak verilecek. ZEYGEM’in tercih danışmanlığı programında uzman danışmanlar eşliğinde, üniversite adayı öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri istikametinde kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için yönlendirme yapılıyor. Etkinliğe başvuru yapılması durumunda, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’ne üyelik işlemi de beraberinde gerçekleşmiş oluyor.