Yaklaşık 10 yıldır ilçedeki ilkokullara ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı bakım seti dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilçedeki 15 ilkokulda 18 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2014 yılından bu yana ilçedeki ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı bakım seti uygulamasına, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. İlkokul öğrencilerinin ağız sağlığına vermesi gereken önemi destekleyici ve teşvik edici uygulamalarla sürdüren Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yaklaşık 10 yılda 164 bin 500 öğrenciye ulaştı.

15 ilkokulda 18 bin öğrenciye bakım seti dağıtılacak

Bu yıl, Zeytinburnu ilçesindeki 15 ilkokulda yaklaşık 18 bin ilkokul öğrencisine ağız ve diş bakım seti dağıtımı gerçekleştirecek olan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik ediyor. Başkan Arısoy, ilkokullardaki dağıtım etkinliklerine katılarak öğrencilerin ağız ve diş sağlığı bakımı alışkanlığının kazanılması adına minikleri motive edici bilgilendirmeler yapıldığını, Zeytinburnu Belediyesi olarak bu konuda farkındalığı artırmaya destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı bakım setleri içerisinde; diş fırçası, diş macunu, kitap ayracı ve kum saati yer alıyor.