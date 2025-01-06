Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
Yarın
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
D Grubu
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
D Grubu
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK
C Grubu
15.30 Eyüpspor - Boluspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir
A Grubu
18.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
9 Ocak Perşembe
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
C Grubu
15.30 Çorum FK - Konyaspor
Kaynak: iha