Zirvede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aşarken kayak tutkunları pistlere akın etti.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, son yılların en yoğun sezonunu geçiriyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla zirvede kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 15 derecelerde seyrederken, Uludağ'a araçlarıyla çıkan tatilciler zor anlar yaşadı. Ekipler 7-24 sürdürdükleri kar mesailerinde tuzlama ve küreme çalışmalarına devam etti.

Memleketi Diyarbakır'da kışların sert geçtiğini fakat Uludağ'da ilk kez bu kadar kar gördüğünü söyleyen Şevket Turan, "Diyarbakır'dan geldik, orada bu kadar kar yok. Diyarbakır'da da kış sert geçer ama Uludağ gerçekten başka. Çok üşüdük ama burada eğleniyoruz" şeklinde konuştu.