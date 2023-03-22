Kafkasspor deplasmanda seyircisiz oynanan Gebze Tayfunspor maçını farklı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Lider Gebzespor ile Altınovaspor’un puan kaybetmesiyle Kafkasspor liderlik koltuğuna oturdu.

Maça hızlı başlayan Kafkasspor henüz 1. dakika da Kahraman Maraş İstiklal takımından transfer ettiği Tugay'la 1-0 öne geçti. Dakikalar 9'u gösterdiğinde sahneye yine Tugay çıktı. Attığı şık kafa golüyle İnegöl temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde ise takımın en golcü ismi Hakan Öztürk ile skoru 3-0'a taşıyan Kafkasspor, 42. dakikada ise Ali Arashan'la farkı 4'e çıkardı. Maçın ilk yarısı 4-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha kontrollü başlayan İnegöl ekibi dakikalar 65'i gösterdiğinde gelişen Gebze Tayfunspor atağına engel olamadı. Anılcan attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Anılcan maçın 87. dakikasında yine sahneye çıkarak farkı 2'ye indirdi. 2-4

Maçta başka gol olmayınca Kafkasspor, İnegöl'e 3 puanla döndü. Böylece İnegöl temsilcisi 3. Lige çıkma yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ KAFKASSPOR

Lider Gebzespor ile Altınovaspor’un puan kaybetmesiyle Kafkasspor liderlik koltuğuna oturdu.