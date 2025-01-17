Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi, birbirinden değerli etkinlikler sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlik takvimi, herkes tarafından takdir edilen bir ‘vefa’ konseriyle devam etti. Besteleriyle ülkenin tanıdığı, ülkenin efsane ve unutulmaz bestekarları Sakaryalı Ziya Taşkent ve Halit Çelikoğlu “İki Adalı” isimli vefa konseriyle anıldı. Konser, usta ismin adının verildiği Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Büyükşehir Kent Orkestrası ve solist Raşit Kolçak tarafından gerçekleştirildi. Orkestra, sergiledikleri büyüleyici performansla ayakta alkışlandı.

Kaynak: iha