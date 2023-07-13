Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar Afrika sıcaklarında buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalar vatandaşları bunaltığı gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı bugünlerde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvanlar, buzlu meyve ve sebzelerle serinlemeye çalıştı. Hayvanat Bahçesi çalışanları deve, inek, alpaka gibi hayvanları hortumla yıkadı. Çeşitli meyvelerden oluşan buzlu kokteyler için bir biriyle yarışan maymunlar, çocukların ilgi odağı oldu.

Öte yandan şanslı ayılar suyun içinde yemek yemenin keyfini çıkardı.

Ayrıca, meteorolojinin internet sitesinden alınan verilere göre yarın hava sıcaklığının en yüksek 38 derece olması bekleniyor.